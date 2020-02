Angstmacherei in Nevada

Am Mittwoch ist der Milliardär Michael Bloomberg in den Vorwahlkampf der US-Demokraten eingetreten. Zum ersten Mal war er bei einer Fernsehdebatte der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur zugelassen, auch wenn er erst am 3. März – am »Super Tuesday« – offiziell ins Rennen einsteigen wird. Am kommenden Sonnabend wird im Bundesstaat Nevada über den demokratischen Herausforderer von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November abgestimmt. Bernard »Bernie« Sanders, der schon bei den ersten Vorwahlen in Iowa und New Hampshire die meisten Stimmen erhalten hatte, liegt laut Meinungsforschungsinstituten auch in diesem Bundesstaat mit seinen rund drei Millionen Einwohnern vorne. Im Durchschnitt verschiedener Umfragen sah ihn die Nachrichtenwebsite Real Clear Politics am 16. Februar bei 30 Prozent vor Jospeh Biden mit 16 Prozent, Elizabeth Warren mit 14,5 Prozent und Peter Buttigieg mit 12,5 Prozent.

Starke Gewerkschaften

In Nevada sind 30 Prozent de...