Zwischen Öl und Software

Als es die Sowjetunion noch gab, hatte der Ausdruck »sowjetskaja Technika« immer einen leicht ironischen Beiklang. Er stand für Produkte, die sicher irgendwie funktionierten, notfalls auch einen Hammerschlag aushielten, oft aber auch den Dienst versagten, wenn es drauf ankam. Kurz: technologisches Schwarzbrot, nicht gerade an der Spitze der Entwicklung. Dass die UdSSR wie alle sozialistischen Länder Schwierigkeiten hatte, die Ergebnisse ihrer Spitzenforschung – außerhalb des Rüstungssektors – in die Produktion einfließen zu lassen, wird oft als einer der Gründe für ihre Niederlage in der Systemkonkurrenz angeführt.

Das scheint sich aber inzwischen auf zumindest einigen Feldern geändert zu haben. Mehrere deutsche Teilnehmer der vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Dienstag in Berlin abgehaltenen Russland-Konferenz machten jenem Handelspartner deutliche Komplimente, was Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder Digitalisierung angehe. Das ...