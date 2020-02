Bremen spart an Gesundheit

In Bremen ist das Volksbegehren für mehr Personal in Krankenhäusern gescheitert. Der Staatsgerichtshof, das Verfassungsgericht des Bundeslandes Bremen, verkündete am Donnerstag ein Urteil, das das im Oktober 2018 gestartete Begehren für unzulässig erklärt. Das Gericht gab damit einer Klage des Senats recht. Die höchsten Verwaltungsgerichte in Hamburg und Bayern hatten ähnliche Pläne dortiger Bündnisse bereits im Mai und Juli 2019 gestoppt. In Berlin steht eine Entscheidung noch aus.

Das Bremer Bündnis für mehr Krankenhauspersonal, dem neben Vertretern der Gewerkschaften auch Ärzte und Pflegekräfte angehören, hatte rund 12.000 Unterschriften für das Volksbegehren gesammelt. Zi...