»Vielen fehlt die Kraft, sich zu engagieren«

Am heutigen Freitag treffen sich in Frankfurt am Main Delegierte der Landesarmutskonferenzen, LAK, in denen Vertreter von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen zusammenarbeiten. Was wird dort diskutiert?

Wir tauschen uns einmal jährlich über das gemeinsame Arbeiten in der nationalen Armutskonferenz aus – sowie auch über die Unterschiede, die es bei den einzelnen Landesarmutskonferenzen der Bundesländer gibt. »Hartz IV« ist bundesweit geregelt, dennoch ist die Praxis der Umsetzung in den einzelnen Ländern mitunter unterschiedlich. Grundsätzlich müssen wir ein dickes Brett bohren. In den vergangenen Jahren nahm die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich immer gravierendere Ausmaße an. Und ja, es ist schwierig, zu den politischen Entscheidern mit unseren berechtigten Forderungen durchzudringen. Das hält uns aber nicht davon ab, diese weiterhin zu erheben. Unsere LAK Niedersachsen fordert, den Mindestlohn und die »Hartz IV«-Regelsätze deutlich anzuheb...