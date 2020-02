Einen wunderschönen guten Morgen! In Südamerika laufen die Play-offs der Copa Libertadores, des wichtigsten Fußballturniers für Vereinsmannschaften des Kontinents, bei denen diese und kommende Woche die acht noch verbliebenen Teams um die letzten vier Startplätze kämpfen. Die beiden »besten Verlierer« werden in die Copa Sudamericana weitergereicht (die der Europa League vergleichbar ist). Dort finden heuer die Rückspiele der ersten Runde statt (eine Gruppenphase gibt’s nicht).

Für die größte Überraschung der Libertadores-Quali sorgte der paraguayische Hauptstadtklub Guaraní, der in São Paulo Brasiliens populärsten Klub, den S. C. Corinthians Paulista, eliminierte. Corinthians hat zuletzt 2012 die Copa Libertadores in den Finals gegen die Boca Juniors eingetütet und hernach auch die Klub-WM im Finale von Yokohama (das einzige Tor erzielte der ehemalige HSV-Spieler Paolo Guerrero) gegen den FC Chelsea von Frank Lampard und Eden Hazard. Das ...