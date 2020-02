Die französische Regierung will ihre »Reform« des Rentensystems noch vor den Kommunalwahlen am 15. März durch die Nationalversammlung peitschen. Ein kaum zu bewältigender Plan. Dem Parlamentspräsidium liegen 41.000 Änderungsanträge der Abgeordneten vor, die seit dem vergangenen Montag über die mehr als tausend Seiten des Gesetzentwurfs zu entscheiden haben.

Unterdessen wird im Land weiter gestreikt. Die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr legten zu Wochenbeginn in Paris die Arbeit nieder. Für Donnerstag riefen die Gewerkschaften CGT und Force Ouvrière erneut zum landesweiten Protest auf. Opposition und Bevölkerung befürchten, dass Staatschef Emmanuel Macron sein Rentengesetz in dieser Situation per Dekret und ohne Votum des Parlaments verabschieden könnte. Eine Möglichkeit, die ihm nach Paragraph 49 Absatz 3 der Verfassung zusteht und die er bereits 2017 nutzte, um eine unternehmerfreundliche Novelle des Arbeitsrechts durchzusetzen.

Mit ihren 41.000 ...