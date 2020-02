Gnadenlose Behörden

Arm und rechtlos: Obwohl sie mit ihren sieben Kindern, eins davon schwerbehindert, seit zehn Jahren in Deutschland lebt, strichen hessische Behörden einer alleinerziehenden Rumänin alle Sozialleistungen. Seit Monaten hält sich die Familie mit Essens- und Kleiderspenden einer Kirchengemeinde über Wasser. Weil sie die Miete nicht mehr aufbringen kann, droht die Zwangsräumung. Das Sozialgericht Darmstadt sieht darin einen Verstoß gegen das Grundgesetz. Nun soll das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entscheiden, ob Jobcenter, Sozialamt und Familienkasse gegen die Menschenwürde verstoßen.

Die 47jährige Frau kam laut Beschluss 2010 mit ihrem Ehemann und sechs Kindern aus Rumänien nach Deutschland. Demnach hatte der Mann dort Altmetall gesammelt, um den Unterhalt der Familie zu bestreiten, konnte diese so jedoch nicht ernähren. Nach Angaben der älteren Kinder habe es »immer wieder Tage gegeben, an denen wir gar nichts zu essen hatten«. In Deutschland, wo der jün...