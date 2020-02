»All my favorite colors«

Das hat man selten, dass selbst die hartgesottenen Kameraleute (vom WDR) tanzen. Zu ansteckend ist das, was ein unverschämt charismatischer Sänger da am Sonntag in Köln 75 Minuten lang veranstaltet. Eric Burton (29) ist das Gesicht und die Stimme der Black Pumas. Ihre Erfolgsgeschichte kann sich hören lassen.

Burton machte Straßenmusik in Austin, Texas, als ein Freund von Multiinstrumentalist und Produzent Adrian Quesada (42) vorbeikam und ihm Quesadas Nummer gab. Burton rief erst an, als Freunde ihn fragten, ob er noch ganz dicht sei, den nicht anzurufen. Er kannte Quesada nicht: In klassischer Gitarre ausgebildet, war Quesada der Gitarrist der lateinamerikanischen, 2011 mit dem Grammy ausgezeichneten Funkformation Grupo Fantasma, ist Mastermind hinter Brownout und deren Album »Fe ar of a Brown Planet«, hochgeschätzt in Funkkreisen; die Band kollaborierte u. a. mit Prince und Daniel Johnston.

Aber Quesada wollte mehr, wollte eigenständiger sein und baste...