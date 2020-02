Sorge vor Anschlägen mit Briefbomben

Wer ist der mysteriöse Absender, der seit Anfang des Jahres Briefbomben an Firmen in den Niederlanden verschickt? Die vorerst letzte explodierte am vergangenen Donnerstag in einer Filiale der ING-Bank in Amsterdam, teilte die Polizei auf Twitter mit. Eine Person atmete Rauch ein und wurde von Sanitätern ambulant behandelt.

Ein weiterer Brief konnte beim IT-Dienstleister Unisys Payment Services & Solutions in Leusden nahe Amersfoort rechtzeitig unschädlich gemacht werden. In Oudenbosch bei Breda warf ein Paketzusteller eine Sendung aus dem Auto, als es aus dem Umschlag zu rauchen begann. Einen Tag zuvor waren bei der Bank ABN Amro in Amsterdam und einem privatem Postverteilzentrum in Kerkrade Briefe explodiert. Die Mitarbeiter kamen mit dem Schrecken davon.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Erpresser handelt, weil er eine von der Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht näher benannte Summe in der digitalen Kryptowährung Bitc...