MAS baut Vorsprung aus

Elf Wochen vor den Wahlen in Bolivien am 3. Mai liegt der Kandidat der früheren Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (Movimiento al Socialismo, MAS), Luis Arce Catacora, mit 31,6 Prozent in der Wählergunst deutlich vorn. Einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts »Ciesmori« zufolge haben Arce und David Choquehuanca, sein Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, ihren Vorsprung vor den rechten Bewerbern weiter ausbauen können. Im Januar hatte das Institut »Mercados y Muestras« für Arce noch 26 Prozent Zustimmung ermittelt. Die MAS erweist sich damit trotz zunehmender Repression, der Verfolgung ihrer Politiker, Aktivisten und Anhänger sowie der Ausschaltung kritischer Medien weiterhin als bedeutendste politische Kraft des Landes. Da laut bolivianischem Wahlrecht für einen Sieg in der ersten Runde jedoch mindestens 40 Prozent sowie zehn Prozentpunkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten erforderlich sind, könnt...