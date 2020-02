Luftschläge aus der EU

Über Abrüstung spricht der französische Präsident Emmanuel Macron nicht gerne, wie er am Wochenende auf der »Münchner Sicherheitskonferenz« bewies. Über den Abbau der Sozialleistungen in seinem Land schon. Erst ein Jahr im Amt, ließ Macron am 12. Juni 2018 in trauter Ministerrunde den inzwischen berüchtigt gewordenen Satz fallen, dass Frankreich für den Sozialsektor »eine irre Kohle« ausgebe – ohne wirklich gegen die Armut in den Vorstädten von Paris erfolgreich zu sein. Für das neueste deutsch-französische Waffenprojekt, das Kampfflugzeug »New Generation Fighter« (NGF) wollen Berlin und Paris allein in der Vorbereitung jeweils rund 78 Millionen Euro ausgeben. Bis zum Jahr 2040, wenn die Maschinen »in Dienst« genommen werden sollen, müssen voraussichtlich mindestens 100 Milliarden Euro gezahlt werden. Geld, das an anderer Stelle fehlt.

Vorgestellt wurde der seit 2018 in die Planung genommene »NGF« im vergangenen Juni während der jährlichen Flugschau auf d...