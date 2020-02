Heimkehr nach Philly

Über vierzig Jahre war Chuck Africa von den berühmten »Move 9« in verschiedenen Staatsgefängnissen des US-Bundesstaats Pennsylvania eingesperrt. Er ist einer der Veteranen, die den brutalen Polizeiüberfall auf das Move-Gemeinschaftshaus vom 8. August 1978 in Philadelphia erleben mussten. Er und seine acht Mitangeklagten wurden in einem unrechtmäßigen Verfahren wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Polizeibeamten zu einer fragwürdigen Strafe von bis zu hundert Jahren Knast verurteilt. Vor kurzem konnte der 59jährige das Gefängnis als freier Mann verlassen und zu seiner Familie heimkehren.

Chuck, der jüngste der »Move 9«, war gleichzeitig auch einer der mutigsten und angriffslustigsten unter ihnen. In den 1980er Jahren gehörte er im Knast einem Boxerteam an und kämpfte gegen jeden, der bereit war, es mit ihm aufzunehmen. In- und außerhalb des Rings war er als unschlagbarer Puncher gefürchtet. Als ihn ein ziviler Beamter des Staatsgefängnisses Dallas ...