Musiker einer neuen Zeit

In diesen Tagen erscheint im Reclam-Verlag Stefan Siegerts Buch »Ludwig van Beethoven. 100 Seiten«. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum auszugsweisen Vorabdruck. (jW)

Mit Napoleon Bonapartes Aufstieg vom Korporal zum unbesiegbaren General und mächtigen Ersten Konsul eines machtlosen Direktoriums hat sich die Revolution in Frankreich totgesiegt. Aus Verteidigungskriegen sind Eroberungsfeldzüge geworden, aus Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit eine Losung, die den Völkern nicht Befreiung bringt, sondern Unterwerfung. Napoleon, ein Revolutionär in seiner Art, stampft die bis in Einzelheiten noch heute funktionierende moderne Republik aus dem Boden. Er beseitigt, wo sie der kapitalistischen Ökonomie im Weg steht, die jahrhundertealte Feudalordnung, geht mit den Eliten von gestern Kompromisse ein und paktiert mit denen von morgen, den Machthabern der Banken, des Handels, der entstehenden Industrie. Im Konkordat mit Papst Pius VII. ...