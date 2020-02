Diese Kunst geht nicht unter

Manch Ausstellungsmacher hat Schwierigkeiten beim Betiteln seiner Exposition. Man will Neugier wecken, möglichst viele Besucher anlocken – die Kosten der Präsentation von Kunstwerken wenigstens teilweise wieder hereinbekommen –, also wählt man Titel, die am Wesen des Gezeigten vorbeigehen. Und wo es sich um Werke aus der DDR handelt, gibt man gern noch die gewünschte Rezeptionsrichtung vor, auch wenn die Exponate das nicht hergeben.

»Aufstieg und Fall der Moderne« hieß vor Jahren eine Ausstellung in Weimar, in der Nazikunst freundlich behandelt und Kunst aus der DDR in den Orkus der Geschichte verbannt werden sollte. Der Titel hatte mit der Ausstellung nichts zu tun. »Vor der Kunst« war die Überschrift einer Schau an der Kunsthochschule Dresden mit Arbeiten von Absolventen aus den Jahren 1967 bis zur »Wende«, die das hohe Niveau der Ausbildung zu DDR-Zeiten deutlich machte; der Titel war ein Resultat schlichten, mechanistischen Denkens – als sei man nach ...