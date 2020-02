Nachschlag: Geschichtsvergessen

Papst Franziskus genießt in Teilen der Gesellschaft den Ruf eines Reformers, gar eines »Linken«. Dass diese Einschätzung völlig daneben ist, macht sein am Mittwoch im Anschluss an die »Amazonassynode« veröffentlichtes »apostolisches Schreiben« mit dem Titel »Geliebtes Amazonien« erneut deutlich. Über...