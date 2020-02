Der richtige Zeitpunkt

Bemerkenswertes Gespür für den richtigen Zeitpunkt bewies der Bezirksverband Hamburg-Mitte der Partei Die Linke im Bürgerschaftswahlkampf. Am Mittwoch abend lud er zu einer Veranstaltung ein, bei der Finanzexperte und Linke-Kandidat Norbert Weber die Schuldenbremse anprangerte. Sie diene vor allem dazu, Gewinne von Banken und Großaktionären abzusichern. Ein paar Stunden später, am Donnerstag, machten Recherchen des NDR-Magazins »Panorama« und der Zeit Schlagzeilen, die genau dafür eine weitere Bestätigung liefern – Hamburgs Finanzbehörde hat demnach in der Affäre um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte auf eine Rückzahlung der Warburg-Bank in Höhe von rund 47 Millionen Euro verzichtet. Chef der Behörde war zu diesem Zeitpunkt der heutige Erste Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Peter Tschentscher.

Über Jahre hatte das hanseatische Bankhaus derartige Geschäfte abgewickelt, bei denen sich Banken einmal bezahlte Steuern mehrfach erstatte...