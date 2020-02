»Wir wollen Größenwahn«

Hertha BSC sei »das spannendste Fußballprojekt Europas«, sagte Jürgen Klinsmann. Doch nach nur elf Wochen verkündete er am Dienstag via Facebook und zur großen Überraschung der Vereinsspitze das Ende seiner Ära als Cheftrainer der »alten Dame«. Er beklagte fehlendes Vertrauen. Das überrascht vor allem, weil er in den letzten Wochen bei den Spieltransfers nahezu freie Hand hatte. Zwölf Millionen Euro bezahlte der Klub beispielsweise für Santiago Ascacíbar aus der Zweiten Liga, von Klinsmann prompt als einer der besten Bundesligaspieler auf der Sechserposition geadelt. Ein schwer haltbare Einschätzung. Aber eine teuer bezahlte.

Weltweit hat kein Fußballverein in der Winterpause mehr Geld für neue Spieler ausgeben als Hertha BSC. 25 Millionen Euro für einen defensiven Mittelfeldspieler aus Lyon, 18 Millionen Euro für einen Stürmer aus Leipzig und nochmals 23 Millionen Euro für einen Stürmer aus Mailand. Macht insgesamt fast 80 Millionen. Und das, nachdem man...