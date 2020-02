Suche nach Mehrheiten

Bisher war es bei Wahlen in Irland immer recht einfach: Eine der beiden großen bürgerlich-konservativen Parteien Fine Gael (FG) oder Fianna Fáil (FF) gewann die meisten Sitze, suchte sich einen oder zwei kleine Koalitionspartner und durfte dann so lange regieren, bis der Gegner wieder an der Reihe war. Dabei unterscheiden sich die beiden Parteien nicht sehr, sie ließen sich mit Blick auf Deutschland am ehesten mit der CDU vergleichen. Die Rivalität zwischen den beiden erklärt sich aus dem Bürgerkrieg vor 100 Jahren: Aus den damaligen Konfliktparteien entstanden Fine Gael und Fianna Fáil. Bis heute stehen sie sich als Gegner gegenüber.

Doch das alte Zweiparteiensystem ist seit den Wahlen am vergangenen Wochenende Geschichte: Selbst gemeinsam kämen Fine Gael mit 35 Abgeordneten und Fianna Fáil mit 38 nur auf 73 Abgeordnete, für eine Mehrheit bräuchte es allerdings 81 Sitze. Eine formale Koalition hat es zwischen den beiden bislang nicht gegeben, jetzt wären...