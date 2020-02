Prestige und Geschäft

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki konnte vor Stolz kaum gehen, als er die Nachricht am 24. Januar bekanntgab: dass die staatliche Fluglinie Lot den Zuschlag für die Übernahme des deutschen Charterfliegers Condor bekommen habe. Das zeuge von der wachsenden Kraft der polnischen Wirtschaft. Polnische Unternehmen würden nicht mehr nur von ausländischen übernommen, sie seien inzwischen in der Lage, den Spieß umzudrehen. »Wir greifen ohne Komplexe nach ausländischen Aktiva und sind in der Lage, das dafür nötige Geld zu zahlen«, so Morawiecki.

Was er nicht sagte: Lot bekommt Condor offenbar zu einem Schnäppchenpreis. Zwar wurde der Kaufpreis nicht öffentlich genannt, aber in der Branche kursiert eine Zahl von 600 Millionen Euro, davon 380 Millionen für die Rückzahlung eines staatlichen Überbrückungskredits, den die Bundesregierung und das Land Hessen Condor gewährt hatten, als das Unternehmen in den Strudel der Thomas-Cook-Pleite gerissen zu werden dro...