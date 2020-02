Tumult im Parlament

Im ukrainischen Parlament ging es letzte Woche wieder einmal zu wie im ukrainischen Parlament: Am Donnerstag versuchten oppositionelle Politiker, die Rednertribüne zu besetzen – allen voran Julia Timoschenko von der rechten »Vaterlandspartei«, die sich so eisern am Mikrofon festkrallte, dass sie sich sogar an der Hand verletzte. Kräftig gebaute Vertreter der Regierungspartei gingen dazwischen. Die Tumulte hinterließen einen lebhaften Eindruck von der Würde des Hohen Hauses.

Der Opposition ging es darum, die zweite Lesung des Gesetzes über die Kommerzialisierung des ukrainischen Ackerlands zu verhindern. Dieses sieht vor, dass bisher noch in staatlichem Besitz befindliches Land künftig frei verkauft werden kann – einstweilen nur an inländische Personen und Gesellschaften. Für Ausländer gelten Einschränkungen, die sich allerdings leicht umgehen lassen, etwa durch die Gründung einer Firma im Land. Sollte ein Ausländer etwa durch eine Erbschaft an landwirtsch...