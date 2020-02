Staatstragend in Erfurt

Mit dem angekündigten Rücktritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verlagerte sich das Epizentrum des politischen Bebens, das derzeit die Republik erschüttert, am Montag nach Berlin. Damit geriet Thüringen, wo es am Mittwoch ausgelöst worden war, zu Wochenbeginn wieder ein wenig aus dem Fokus medialer Aufmerksamkeit. Im Freistaat bleibt der Handlungsdruck nach dem schnellen Rücktritt des mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP ins Amt gebrachten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) allerdings hoch. Am Montag vormittag ging der abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) in die Offensive.

Er sei »bereit und gewillt«, sich im Landtag wieder als Ministerpräsident zur Wahl zu stellen, erklärte Ramelow nach einer Sitzung seiner Landtagsfraktion in Erfurt. Die Wahl solle »möglichst« in der kommenden Woche stattfinden. Diese Terminplanung bestätigte der Pressesprecher des Linke-Landesverbandes, Paul Becker, am Montag gegenüber jW. Es komme je...