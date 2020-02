Rollenmodell: Weltpolizei

Wenige Tage vor der »Münchner Sicherheitskonferenz« hat deren Chef Wolfgang Ischinger westliche Regierungen und die EU beschworen, sich stärker in anderen Teilen der Welt einzumischen. Die Welt sei in den vergangenen Jahren »gefährlicher geworden«, sagte Ischinger am Montag laut Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Unter anderem stelle er ein »unverzeihliches Versagen der Staatengemeinschaft in Syrien« fest. Auch Deutschland müsse eine stärkere Rolle in der Welt spielen, sagte Ischinger. Die BRD habe ihre außenpolitischen Aktivitäten zwar verstärkt, die Debatte darüber gehe aber »nicht schnell genug und nicht weit genug«.

Die »Sicherheitskonferenz« findet dieses Jahr zum 56. Mal statt. Eröffnet wird sie am 14. Februar im Luxusho...