Die blutige Spur des Kupfers

Ein 31jähriger Mann wird bei Protesten in Antofagasta im Norden Chiles festgenommen. »El Gato« wird er genannt, der Kater. Unauffällig schlich er sich durch das Chaos des Straßenkampfes. Seit Mitte Oktober gibt es täglich Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und der »Primera línea«, den zumeist Jugendlichen, die in der »ersten Reihe« den Kampf suchen. Steine fliegen, der beißende Geruch des Tränengases verteilt sich über mehrere Blocks. An diesem 17. November ist Gato offenbar nicht unauffällig genug. Er wird gefasst, und was die Polizei auf seinem beschlagnahmten Handy findet, wird ihr nicht gefallen.

Die soziale Explosion

Ein Monat zuvor: Am 14. Oktober stürmen Schüler aus Protest gegen eine minimale Preiserhöhung die Einlässe zur U-Bahn von Santiago. Die anschließenden Verhaftungen und das Militär auf den Straßen fachen die Wut der Massen erst richtig an. Präsident Sebastián Piñera verkündet am 20. Oktober: »Wir sind im Krieg«. Im Krieg gegen die ...