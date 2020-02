Wo hat Opa die Juden versteckt?

Nachdem Eike Geisel 1997 verstorben war, musste sich die Nachwelt mit den Texten begnügen, die der Autor und Übersetzer zu Lebzeiten seiner Mitwelt passgenau an jene Stelle gehämmert hatte, hinter der sich bei den meisten Menschen mutmaßlich das Denkorgan befindet. Ein zarter Schreiber war Geisel selten, meist griff er zu den schwereren Geschützen der Polemik. Er wurde 1945 in Stuttgart geboren, wo man sich stillschweigend an dem Profit von »Arisierung« und Zwangsarbeit erfreute. Geisel war Teil der Protestgeneration um 1968, die dieses Schweigen brechen wollte. Wie auch sein Freund Wolfgang Pohrt polemisierte er später gegen die westdeutschen »Alternativen« als Verfallsform der 68er. Statt rücksichtsloser Kritik, wie Marx sie gefordert hatte, betrieben jene nämlich die Rückkehr ins nationale Kollektiv – so wurde der Frieden mit dem bundesdeutschen Kapital gemacht. Dass eine solche Heimkehr ins Reich der deutschen Ideologie kaum ohne antisemitische Unter-...