Genug ist nicht genug

Die Kritik am Chefangestellten des Siemens-Konzerns, Josef »Joe« Käser, wegen dessen »Patzers« im Umgang mit Klimaaktivisten übertönte am Mittwoch auf der Hauptversammlung (HV) in München die durchaus interessanten Darstellungen, die er und sein Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe den Aktionären vortrugen. Die Demonstranten vor den Toren der HV prangerten, wie sich zeigte, zu Recht die »unehrliche Inszenierung« von Siemens »als Klimaschutzkonzern« an.

In ihren Reden wurde die Doppelzüngigkeit von Snabe und Käser deutlich: Siemens sei auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Man bitte um noch etwas Geduld. Im Detail hieß es daraufhin: Im kostspieligen Wettlauf um die Neuaufstellung in Zeiten der Digitalisierung werde nur der Schnellste »nachhaltig« Profit machen. Inzwischen wälze Siemens die Kosten unter dem Titel »Klima« möglichst auf andere ab. Snabe erklärte, Unternehmen müssten in ihren Geschäftsentscheidungen heute und in Zukunft noch stärker berücksichtigen,...