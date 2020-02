»Die Vorgänge in Thüringen müssen uns beunruhigen«

Sie führen am kommenden Montag eine Protestveranstaltung in Lüdinghausen durch, um gegen die Wahl des FDP-Politikers Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen zu demonstrieren. Was haben Sie an dieser Wahl auszusetzen?

Wir wollen gegen den Verlag Manuscriptum, in dem Bücher von führenden AfDlern verlegt werden, demonstrieren. Der Verlag publiziert unter anderem Schriften der AfD-Politiker Björn Höcke und Alexander Gauland. Es ist ein Skandal, dass Kemmerich sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Sofort nach dem amtlichen Ergebnis hätte er laut erklären müssen, dass er die Wahl nicht annimmt.

Vor wenigen Tagen hatte die FDP, der Kemmerich ja angehört, erklärt, wie wichtig nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren die Lehren aus der deutschen Geschichte seien. Und dennoch hat er sich mit den Stimmen der Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Derlei kennen wir schon aus der G...