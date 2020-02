Auf mehr Schultern

In 15 kubanischen Provinzen werden an diesem Sonnabend die am 18. Januar von Abgeordneten der 167 Gemeindeparlamente gewählten Gouverneure und Vizegouverneure in ihre Ämter eingeführt. Die neuen administrativen Spitzen der Provinzen sind mit der seit April 2019 geltenden neuen Verfassung eingeführt worden, um den Aufbau des Staates zu dezentralisieren, die Verwaltung des Landes effizienter zu gestalten und den Regionen mehr Autonomie einzuräumen. Unmittelbar nach Amtseinführung der für fünf Jahre gewählten Gouverneure und ihrer Stellvertreter etablieren sich die Provinzräte, die gemeinsam mit ihnen die jeweiligen Provinzregierungen bilden. Mit deren Konstituierung lösen sich die bisherigen Provinzparlamente (Asambleas Proviciales del Poder Popular) auf. Nachdem die künftig weiterbestehenden Gemeindeparlamente (Asambleas Municipales del Poder Popular) Ende Januar bereits die Bürgermeister als oberste Verwaltungsbeamte in den Gemeinden bestimmt hatten, ist ...