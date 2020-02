Der größte Vermassler

Genie und Wahnsinn lagen bei Jon Jones in den vergangenen Jahren oft dicht beieinander. Der 32jährige gilt als einer der besten, wenn nicht gar der beste Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, den die Ultimate Fighting Championship (UFC) je gesehen hat. Bereits mit 23 Jahren krönte er sich zum Weltmeister im Halbschwergewicht und damit zum jüngsten Champion aller Zeiten. Bis heute dominiert er die Gewichtsklasse.

In der Nacht zu Sonntag verteidigt Jones seinen Titel gegen Herausforderer Dominick Reyes. Jones geht als klarer Favorit in den Kampf, der in Houston im US-Bundesstaat Texas stattfinden wird. Viele Experten sind sich einig: Sollte das Duell bis in die späteren Runden gehen, hat Reyes kaum Chancen. Jones ist nämlich ein Meister darin, die Bewegungsmuster seiner Gegner zu erkennen und sich danach auszurichten.

Bei seinem großen Talent soll...