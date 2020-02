Millionen Frauen schwer beeinträchtigt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vorgerechnet, welche Behandlungskosten international durch Genitalverstümmelung bei Mädchen entstehen. Jedes Jahr müssten dafür 1,4 Milliarden Dollar (knapp 1,3 Milliarden Euro) aufgebracht werden, berichtete die WHO am Donnerstag in Genf zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung. In einigen Ländern mache das 30 Prozent des Gesundheitsbudgets aus.

Die Praxis ist in Ländern in Afrika, im Nahen Osten und etwa in Indonesien verbreitet. In Ländern wie Somalia, Guinea und Dschibuti werden nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef mehr als 90 Prozent der Mädchen beschnitten. Dabei werden den meisten im Alter von vier oder fünf Jahren die äußeren Geschlechtsorgane teilweise oder vollständig entfernt. Insgesamt leben nach Schätzungen mehr als 200 Mil...