»Sie haben sich neu orientiert«

Vor einigen Jahren gab es in den deutschen Medien wöchentlich Berichte über Neonazis in Ungarn. Dann wurde es ziemlich still um sie. Am 23. Oktober vergangenen Jahres marschierten auf einmal mehrere hundert Faschisten durch Budapest und griffen ein jüdisches, linkes Kulturzentrum an. Jetzt wollen sie am sogenannten Tag der Ehre marschieren. Was war mit den Neonazis in den vergangenen Jahren los?

Andras Szekely: Die ungarische Parteienlandschaft hat sich verändert. Vor fünf bis zehn Jahren bewegte sich noch die Partei Jobbik im extrem rechten politischen Spektrum. Sie hat damals mit einer radikalen Agenda versucht, ihren Platz im ungarischen Parteiensystem zu finden. Heute ist allerdings die Regierungspartei Fidesz die am weitesten rechts stehende Kraft im Parlament. Die seit Jahren marschierenden Neonazigruppen waren früher meistens in irgendeiner Weise mit Jobbik verbunden. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis die Faschisten sich nach diesen Veränderun...