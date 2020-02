Fremdes Terrain

Die Tilburg Trappers sind ein Eishockeyklub. Daran mag erst einmal nichts ungewöhnlich sein. Auch nicht, dass die Puckjäger Meistertitel holen, und in dieser Saison nach 36 Spieltagen mit deutlichem Vorsprung vor dem Herner EV wieder an der Spitze stehen. Ungewöhnlich ist etwas anderes: Tilburg liegt in den Niederlanden, die Trappers spielen in der zweigeteilten drittklassigen Oberliga, in der Nordstaffel, wohlgemerkt in Deutschland.

In den Niederlanden waren die Trappers je 15mal Landesmeister und Pokalsieger – ein Klub beinahe ohne Konkurrenz im eigenen Land. An der 2015 vom niederländischen und belgischen Eishockeybund gegründeten ­Be-Ne-League als gemeinsamer höchster Spielklasse nimmt nur die zweite Garnitur der Trappers teil. Die erste geht seit der Saison 2015/2016 in der Oberliga Nord a...