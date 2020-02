Einfach geht anders

Einen wunderschönen guten Morgen! Fünf Spieltage vor Ende der argentinischen Meisterschaft im Balltreten für Jungs steuert Rekordmeister River Plate unbeirrt auf einen Titelgewinn zu. Den fordern die Fans auch lautstark, der letzte liegt bereits sechs Jahre zurück. Das Restprogramm der »Millonarios« hat es allerdings in sich: Auswärtsspiele bei Unión in Santa Fe, bei Estudiantes in La Plata sowie am letzten Spieltag in Tucumán laden dazu ein, vorab über ungewohnte Punktverluste zu sinnieren.

Zwar ist River Plate als einziges Team auswärts noch ungeschlagen. Doch Unión und Atlético Tucumán kämpfen um internationale Plätze, und Estudiantes ist nicht nur das zweitstärkste Heimteam (hinter den Argentinos Juniors), man hat sich auch am klügsten verstärkt. Unter anderem kamen Argentiniens Rekordnationalspieler Javier Mascherano und, ganz frisch, Marcos Rojo von Manchester United. Beide Vizeweltmeister. Am Montag war das Training des »Pincharrata« (Rattenaufspie...