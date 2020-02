Mühlstein um den Hals

»Der Frente Popular kehrt zurück«, ja »Spanien zerbricht« – seit Mitte Januar schürt Spaniens Rechte Ängste in der Bevölkerung. Die Apokalypse ist nah, vor allem die Faschisten von Vox, der dritten Kraft im Parlament, scheinen das so zu sehen. In allen Talkshows und Zeitungen war der Eintritt des linken Wahlbündnisses Unidas Podemos (UP) mit zwei Mitgliedern der Kommunistischen Partei (PCE) als Ministern in eine Koalitionsregierung beherrschendes Thema. Das gab es in Spanien seit 1936 nicht mehr. Die Einigung auf die von dem Sozialdemokraten Pedro Sánchez (PSOE) angeführte Minderheitsregierung war nur nach zähen Verhandlungen zu erreichen; zu groß waren die inhaltlichen Unterschiede zwischen den beiden Formationen. Doch mit der »Neuer Vertrag für Spanien« genannten Koalitionsvereinbarung haben Sánchez und Pablo Iglesias, Chef von Podemos, Ende Dezember ein Programm vorgestellt, in dem sich die Regierungspartner gegen Prekarisierung, für soziale Rechte, ei...