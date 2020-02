BRD vor Japan und China

Deutschland hat laut dem Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) München 2019 bereits das vierte Jahr in Folge den weltweit größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Das Plus belaufe sich auf umgerechnet rund 293 Milliarden Dollar (266 Milliarden Euro), zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag den Ifo-Ökonomen Christian Grimme. Der Betrag komme vor allem deshalb zustande, weil die Handelsbilanz einen deutlichen Überschuss ausweist – also von den Firmen weit mehr Waren ins Ausland verkauft, als von dort bezogen worden sind. Mit Abstand auf dem zweiten Platz folgt Japan (194 Milliarden Dollar) vor China (183 Milliarden Dollar).

In die Leistungsbilanz fließen die Salden der Handels- und Dienstleistungsbilanzen ebenso ein wie die der »Primäreinkommen« und der Übertragungen. Sie spiegelt praktisch die Resultate aus Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft im Gefl...