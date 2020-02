Kandidatenpaare stehen

Acht Kandidatenpaare haben sich für die allgemeinen Wahlen in Bolivien am 3. Mai für die Posten des künftigen Präsidenten und dessen Vize registrieren lassen. Wie der Vorsitzende des Obersten Wahlgerichtshofs (TSE), Salvador Romero, am Montag abend (Ortszeit) in La Paz mitteilte, sollte die Prüfung der eingereichten Unterlagen am gestrigen Dienstag beginnen. Zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen treten demnach vier politische Parteien sowie vier Wahlbündnisse an. Als erste hatte sich am Montag die frühere Regierungspartei »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) mit den Kandidaten Luis Arce und David Choquehuanca eingeschrieben. Arce war unter dem im November gestürzten Präsidenten Evo Morales Wirtschaftsminister und gilt als Architekt des bolivianischen Aufschwungs. Der frühere Außenminister Choquehuanca ist ein anerkannter Repräsentant der indigenen Bevölkerung. Deren Unterstützung genießt ebenfalls Morales, der sich für das Departamento Cochabamba, wo ...