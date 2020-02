Vor dem letzten Schritt

Kurz vor der geplanten Wahl eines neuen Thüringer Ministerpräsidenten haben Spitzenvertreter von Die Linke, SPD und Grünen ihren neuen Regierungsvertrag unterzeichnet. Neben den Landesvorsitzenden der drei Parteien unterschrieb auch der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow am Dienstag in Erfurt das Dokument – als »Ministerpräsidentenkandidat«.

In dem Papier kündigen die drei Parteien an, Thüringen »demokratisch, sozial und ökologisch zu gestalten«. Ramelow will in dem Bundesland eine »rot-rot-grüne« Minderheitsregierung anführen. Nach der Unterzeichnung des Regierungsvertrages soll seine Wiederwahl der letzte Schritt hierzu sein. Gegen Ramelow tritt am Mittwoch der ehrenamtliche Bürgermeister der 350-Einwohner-Gemeinde Sundhausen, Christoph Kindervater, an, der von der AfD-Fraktion vorgeschlagen wurde. FDP-Landeschef Thomas Kemmerich hatte angekündigt, im dritten Wahlgang antreten zu wollen, falls neben Ramelow noch ein AfD-Bewerber im Rennen ...