Coronavirus keine Pandemie

Die Coronavirusepidemie ist nach Einschätzung der Direktorin der WHO-Abteilung zur Vorbereitung auf Infektionsgefahren, Sylvie Briand, noch keine Pandemie. Dies sagte Briand am Dienstag vor Journalisten in Genf. Derzeit handele es sich um eine Epidemie mit »mehreren Brennpunkten«. Briand verwies darauf, dass sich das Virus bisher nur in der chinesischen Provinz Hubei rasant ausgebreitet habe, andernorts gebe es bislang nur vereinzelt Häufungen von Fällen.

Die Epidemie wird ihren Höhepunkt nach Einschätzung chinesischer Experten in 10 bis 14 Tagen erreichen. Die vorbeugenden Maßnahmen zum Kampf gegen die Erreger müssten allerdings weiterhin verstärkt werden, sagte der Chef des nationalen Expertenteams im Kampf gegen das Coronavi...