Duell mit Symbolkraft

Am kommenden Sonnabend sind die Einwohner von Indiens »Nationalem Hauptstadtterritorium Delhi« dazu aufgerufen, über ein neues Regionalparlament abzustimmen. Für den bislang amtierenden lokalen Regierungschef Arvind Kejriwal von der Aam Aadmi Party (Partei des kleinen Mannes, AAP) und dessen Kabinett geht es um die Verteidigung einer komfortablen Mehrheit. Die oppositionellen Hindu-Nationalisten der Bharatiya Janata Party (BJP) wiederum, die mit Premierminister Narendra Modi das gesamte südasiatische Land regieren und inzwischen auch in den meisten Regionen bis auf wenige Ausnahmen die bestimmende politische Kraft sind, möchten die wichtige Trophäe Delhi ihrem unmittelbaren Machtbereich einverleiben. Angesichts dieses zugespitzten Duells bleibt der dritte relevante Mitspieler schon vorab zurück. Von der Kongresspartei (INC), die vor dem Amtsantritt der AAP-Administration ganze 15 Jahre am Stück in Delhi tonangebend war – eine Seltenheit in einem Land, wo ...