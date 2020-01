Der Influencer

Andy Reid gehört zu den erfolgreichsten American-Football-Trainern der letzten Dekaden. Nur wenige seiner Kollegen konnten in ihrer Karriere mehr Siege erringen als der 61jährige mit dem markanten Schnauzbart. Doch der eine ganz große Triumph blieb Reid bislang verwehrt: der Sieg im Super Bowl. Deshalb halten sich auch hartnäckige Zweifel daran, ob der Coach der Kansas City Chiefs tatsächlich zu den ganz Großen seiner Zunft gehört – ohne Meisterschaft kein Nachruhm scheint die Devise.

Am kommenden Wochenende hat Reid die Chance, diese Lücke zu füllen. Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag treffen die Chiefs im 54. Super Bowl in Miami auf die San Francisco 49ers. Außer den hartnäckigsten Fans der Kalifornier dürfte es kaum American-Football-Anhänger geben, die Reid den Erfo...