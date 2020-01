Mehr vom Kuchen

Es ist eine deutliche Botschaft an die Regierenden: Mit landesweiten Arbeitsniederlegungen und großen Demonstrationen am heutigen Freitag wollen die Gewerkschaften in Portugal ihren Forderungen nach Lohnerhöhungen für Angestellte und Arbeiter im Staatsdienst Nachdruck verleihen. Das Bündnis von Gewerkschaften für die öffentliche Verwaltung (Fesap) hat ab null Uhr einen Generalstreik angekündigt. Bereits zuvor hatte der Zusammenschluss Frente Comum, der zum weiter links stehenden Gewerkschaftsbund CGTP gehört, für heute zu einer nationalen Protestkundgebung in der Hauptstadt Lissabon aufgerufen. Die Veranstalter erwarten Tausende Teilnehmer. An der Kundgebung beteiligt sich auch die Lehrergewerkschaft Fenprof, die gleichzeitig Kitaerzieher, Lehrkräfte an Schulen und Universitäten, Dozenten und Wissenschaftler im ganzen Land zum Streik aufgerufen hat. Die Feuerwehrleute wollen ebenfalls einen Tag lang die Arbeit niederlegen.

Der Unmut richtet sich besonders...