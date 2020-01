Aufbauen, nicht zerstören

Zum Jahreswechsel 1949/50 hatte sich die Demokratische Republik Vietnam (DRV) seit vier Jahren des französischen Versuchs zu erwehren, den verlorenen Kolonialbesitz in Indochina mit brachialer militärischer Gewalt zurückzugewinnen. Erste Einheiten eines für diesen Rückeroberungsfeldzug in aller Eile aufgestellten »Corps Expeditionnaire Français en Extrême-Orient« (CEFEO) waren schon im Herbst 1945 mit logistischer Unterstützung der Briten nach Saigon in Marsch gesetzt worden. Ausgerüstet mit großen Mengen schwerer Waffen aus US-Produktion, verfügte das CEFEO inzwischen über mehr als 100.000 Mann – Franzosen, Nordafrikaner und Fremdenlegionäre.

Dem Feind Paroli geboten

Die blutjunge DRV hatte den ihr aufgezwungenen Widerstandskrieg unter denkbar ungünstigen, ja miserablen Bedingungen aufnehmen müssen. Gezeichnet von den gewaltigen Lasten des Kolonialismus, fehlte es dramatisch an Wirtschaftskraft, an finanziellen Mitteln, schon gar in ausreichendem Maße an...