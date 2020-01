»Dahinter steht der Gedanke des präventiven Wegsperrens«

Jüngst protestierten Untergebrachte in der Sicherungsverwahrung, kurz SV, der Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin mit einem Brief unter anderem an den Rechts-/Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses. Darin klagen sie über »desaströse Zustände« in der SV. Was ist damit gemeint?

Zunächst regelt das Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz unter anderem therapeutische, freiheitsorientierte Maßnahmen. Diese werden aber nicht konsequent durchgeführt. Einer der zentralen Gründe dafür ist der Personalmangel. Aus gleichem Grund entfallen auch »Ausführungen«. Dadurch wird die Möglichkeit der Untergebrachten, sich auf die Entlassung vorzubereiten oder soziale Kontakte zu pflegen, stark eingeschränkt. Das verletzt die Menschenrechte der Untergebrachten. Im »goldenen Käfig« der SV herrscht Willkür statt Gesetzestreue.

Seit dem Einzug 2014 in das neue SV-Gebäude auf dem Areal der JVA Tegel gibt es diverse Mängel. Ein von den Untergebrachten veranlasstes Gutachten stell...