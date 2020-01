Ein Nullangebot

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag an der Seite des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, gegen den am selben Tag ein Strafverfahren wegen Bestechung und Betrug eröffnet wurde, seinen »Friedensplan« vorgestellt. Angeblich enthält er das Angebot eines palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt, dem mit Investitionen von 50 Milliarden US-Dollar wirtschaftlich und strukturell auf die Beine geholfen werden soll.

In Wirklichkeit geht es aber nur um zwei Ziele: Erstens hat Israel ab sofort die Zustimmung und Unterstützung der US-Regierung, Teile der seit 1967 besetzten Westbank offiziell zu annektieren. Zweitens liegt nunmehr ein Vorschlag auf dem Tisch, der so stark vergiftet ist, dass ihn keine palästinensische Institution annehmen kann. Damit wird wieder einmal das Narrativ bedient, die Palästinenser hätten schon seit der »Balfour Declaration« von 1917 sogar die großzügigsten Angebote ausgeschlagen.

Unmittelbar enthält der »...