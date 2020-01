Steam entfernt 219 Neonaziprofile

Das Entfernen oder Überdecken von Neonaziaufklebern sowie -graffiti im öffentlichen Raum ist eine mühselige Arbeit. Doch nicht nur in der »analogen« Welt verbreiten Faschisten ihre Propaganda an jeder ihnen zugänglichen Ecke. Auch im Internet sind Neonazis außerhalb ihrer eigenen Szeneplattformen aktiv. Einen aktuellen, kleinen Erfolg im täglichen Katz-und-Maus-Spiel konnte nun die Landesmedienanstalt von Hamburg und Schleswig-Holstein vermelden. So habe der Betreiber der Gaming-Plattform »Steam«, die US-Firma Valve Corporation, aufgrund einer Meldung der Medienanstalt auf einen Schlag immerhin 219 Nutzer- und Gruppenprofile gelöscht, wie es in einer Mitteilung der Behörde vom Montag heißt.

Diese Profile seien unter dem Pseudonym »Adolf«, »Adolf ...