Verpasste Chance

Nach den erheblichen Mandatsverlusten der Labour-Partei bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember im vergangenen Jahr musste die nun ehemalige Abgeordnete Laura Smith ins Jobcenter gehen. Im Gegensatz zu manch anderen Mitgliedern der Fraktion wurde ihr kein lukrativer Beraterjob bei einer Bank oder einem Großunternehmen als Alternative angeboten. Smith hat bis Dezember 2019 den Wahlkreis Crewe and Nantwich repräsentiert, eine kleinstädtisch geprägte Gegend, die einstmals industriell bedeutend war. Dort war beim Referendum mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt worden. Bei den Wahlen fiel das Mandat an die Tories.

Derzeit beteiligt sich Smith an der Debatte über die Ursachen dieser Niederlage. Die Positionierung der Labour-Partei zum »Brexit« habe eine entscheidende Rolle gespielt, schrieb die frühere Abgeordnete am 27. Januar in der kommunistischen Tageszeitung Morning Star. Man habe der Öffentlichkeit erzählt, »dass wir so nah an der EU bleiben werden,...