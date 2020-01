Elon Musk sahnt ab

Gerade erst waren die Proteste gegen die Ansiedlung einer Tesla-Industrieanlage im brandenburgischen Grünheide ins Rollen gekommen, da soll auch schon wieder Schluss sein mit Widerstand. Aus Angst vor Vereinnahmung durch der AfD nahestehende Kreise werde fürs erste von weiteren Demonstrationen abgesehen, hatten am Wochenende Vertreter der Bürgerinitiative (BI) »Gelb gegen Gigafactory« verkündet. Auf Nachfrage von junge Welt am Dienstag wollte BI-Sprecher Frank Gersdorf keine weiteren Erklärungen abgeben. Die jüngsten Medienberichte zum Thema seien inhaltlich zutreffend, sagte er und versicherte zugleich, dass »wir für die Zukunft sehr wohl wieder Aktivitäten planen und auch durchführen werden«. Gersdorf: »Die Fabrik soll in ein Wasserschutzgebiet – das darf einfach nicht sein.«

Am Rande einer Kundgebung am Sonnabend hatte BI-Aktivist Steffen Schorcht von »massivem Druck auf Mitstreiter und Redner« gesprochen. In den zurückliegenden Wochen hätten sich der ...