550 Verdachtsfälle in der Bundeswehr

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) schaut nach eigenem Bekunden nun beim Thema »Rechtsextremismus« in der Truppe »genauer hin«. Aktuell ermittelt der MAD deswegen gegen rund 550 Bundeswehr-Soldaten, wie der Präsident des Geheimdienstes, Christof Gramm, der Welt am Sonntag sagte. Allein im vergangenen Jahr seien 360 neue Verdachtsfälle hinzugekommen. Besonders viele gebe es in der sich als »Elite« begreifenden Spezialeinheit der Bundeswehr, dem Kommando Spezialkräfte (KSK). Dort werde derzeit in rund 20 Fällen ermittelt, so Gramm. Damit gebe es im KSK im Verhältnis zur Personalstärke etwa fünfmal so viele wie im Rest der Truppe. Anfang 2019 seien es noch etwa halb so viele gewesen.

Angesichts eines Anstiegs der Verdachtsfälle innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Prozent stehe die Reaktion der Bundesregierung darauf »in keinem Verhältnis zu dieser dramatis...