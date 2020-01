Die Wahrheit über den 19. Spieltag

Immerhin mit vier Siegen in Folge kam der Kölner FC nach Dortmund, also mit genügend Selbstbewusstsein, um nicht vor den Borussen automatisch in Ehrfurcht zu erstarren. Deren Hintermannschaft hatte vor einer Woche gegen Augsburg wieder einmal demonstriert, wie sehr sie sich von einem engagierten, frühes Pressing spielenden Team verunsichern lässt. Daran änderte auch das 1:0 für Dortmund nach nur 50 Sekunden nichts. Jadon Sancho hatte vorbereitet, Raphaël Guerreiro vollendet. Köln ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Warum auch? Hatte die Dortmunder Mannschaft doch schon häufig gezeigt, dass eine Führung für sie Gift ist: Sie schaltet automatisch einen Gang zurück und lässt den Gegner kommen, in der Hoffnung, dass sich vorne Räume öffnen, die sie dann in der Regel aber nicht zu nutzen weiß, weil sie hinten zu sehr auf Ballsicherung bedacht ist.

Diesmal aber schien der BVB aus den vergangenen Spielen gelernt zu haben, auch wenn die Abwehr nicht immer den s...