UBS auf Crashkurs

Alle schauen auf Blackrock. Dieses relativ junge bankartige Gebilde hat sich seit seiner Gründung 1988 zum bei weitem größten Vermögensverwalter entwickelt. Die unvorstellbare Summe von fast sieben Billionen US-Dollar »verwalten« die bei Blackrock tätigen Damen und Herren. Blackrock ist mit einem Prozentsatz von fünf bis zehn Prozent an fast allen 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen beteiligt. In Gestalt von Friedrich Merz, Aufsichtsratschef der deutschen Niederlassung und knapper Verlierer bei der Wahl zum Vorsitzenden der CDU, zeigt die Finanzfirma aus den USA ganz offen, dass sie in der Politik Deutschlands mitzumischen gedenkt – und der aller anderen Länder, in denen sie investiert hat. In der Schweiz etwa hat sie den früheren Chef der dortigen Notenbank, Philipp Hildebrand, als Vizepräsident engagiert, als der wegen der Devisenspekulationen seiner Gattin das hohe Amt des Hüters der Schweizer Währung Hals über Kopf verlassen musste. Hilde...