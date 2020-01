Juristenpatt in Polen

Das Oberste Gericht Polens hat am Donnerstag seine letzte Karte im Kampf gegen die Justizreform der Regierungspartei PiS gezogen. In einem mit großer Mehrheit gefassten Beschluss der Senate für Zivil-, Straf- und Arbeitsrecht führten die Juristen aus, dass das Berufungsverfahren für Richter, das die Regierungspartei eingeführt habe, keine Gewähr für deren Unabhängigkeit und Unparteilichkeit biete. Damit seien Kammern, an denen diese Richter beteiligt sind, »fehlerhaft besetzt« und ihre Urteile potentiell mit Rechtsmängeln behaftet. Dem neuen Disziplinarsenat im eigenen Haus sprachen sie en bloc ab, überhaupt ein Gericht zu sein, weil die polnische Verfassung keine »Sondergerichte« vorsehe.

Gleichzeitig enthält der Beschluss allerdings auch ein Friedensangebot. Er gilt erst ab jetzt: Die Tausenden Urteile, die die bisher etwa 500 unter der PiS-Regierung ernannten Richter schon gesprochen haben, sollen »im Interesse des Rechtsfriedens« in Kraft bleiben. Die...